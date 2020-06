Op vakantie tijdens corona: wanneer mogen we waar weer naartoe?

Terwijl de meeste Nederlanders ervoor kiezen om deze zomer in eigen land vakantie te vieren, zijn er mensen die toch graag de grens overgaan. Mogen we nou wel of niet naar Frankrijk en kunnen we in het najaar wel weer de grens over? Vanaf 15 juni krijgen reizigers naar de meeste Europese landen alleen nog het advies goed op te letten op risico’s, zo wordt er in Den Haag gefluisterd. Ook een aantal andere Europese landen zijn van plan om vanaf die datum reisbeperkingen op te heffen

Van code oranje naar code geel

Het coronacrisisteam in Den Haag gaat woensdag in gesprek om te kijken of de lockdown in Nederland nog verder versoepeld kan worden. Dit kan betekenen dat we binnenkort te horen krijgen dat we weer makkelijker binnen Europa met vakantie kunnen. Niet-noodzakelijke reizen worden nu nog ontraden, waardoor het boeken van vluchten lastig is. Maar het zou dus zomaar kunnen dat deze zogenaamde code oranje binnenkort niet meer van kracht is. Nu is het wel zo dat een versoepeling naar code geel niet betekent dat we massaal zonder problemen vrij door Europa kunnen reizen.

Op vakantie tijdens corona

Op vakantie tijdens corona naar het buitenland lijkt dus binnenkort weer mogelijk te zijn. De landen waar we naar alle waarschijnlijkheid weer naartoe kunnen, zijn Duitsland, Oostenrijk, Italië, Slovenië, Italië, Kroatië, Griekenland, Portugal en Spanje. Frankrijk lijkt mogelijk, maar een vakantie naar Engeland of Schotland kunnen we deze zomer overslaan. Zoals het er nu uitziet, moet je na binnenkomst 14 dagen in quarantaine. Aangezien er continu van alles verandert, is het verstandig om 27 vakantiedagen in de gaten te houden. Hier worden de laatste updates bijgehouden rondom corona en vakantie en vind je verrassende tips voor een vakantie in eigen land.

Impact coronavirus

De impact van het coronavirus op de reisbranche is groot. Sinds april is het ongekend rustig geweest op onze vijf nationale luchthavens. Er werden 98 procent minder passagiers vervoerd dan in april 2019. Afgelopen april reisden slecht 126.000 passagiers over Schiphol. Een jaar eerder waren dit er 6,1 miljoen. Omzetten lopen soms tot wel 90 procent terug voor luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties. De horeca en het toerisme zijn enkele van de zwaarst getroffen sectoren. Zo is de omzet van hotels en vakantieparken sterk gedaald. Eet- en drinkgelegenheden, zoals snackbars en restaurants, ontvangen door de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus (vrijwel) geen klanten meer.

Voor nu is het nog even geduld en moeten we wachten met het boeken van een reis. Waar je ook naartoe wil, het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt het reizen naar het buitenland nog af. Maar er gloort weer hoop voor de reislustige Nederlanders en wie weet kan je deze zomer met je caravan de grens over.