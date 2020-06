Raad Weert buigt zich over integriteit voormalig burgemeester

De gemeenteraad van Weert bespreekt woensdagavond een rapport over de handelwijze van voormalig burgemeester Jos Heijmans (D66) bij het toekennen van subsidies uit zogenoemde COA-gelden. Dat zijn gelden voor het begeleiden van asielzoekers in het plaatselijke azc.

Het rapport bespreekt zeventien van deze projecten. De conclusies zijn dat Heijmans handelde in strijd met de gedragscode van de gemeente, en de schijn van belangenverstrengeling wekte. Ook handelde hij onzorgvuldig. Heijmans kondigde aan woensdagavond op het rapport te zullen reageren.

Het balletje ging rollen na publicaties in De Limburger, dat Heijmans zonder iemand daarin te kennen 23.000 euro subsidie had toegekend aan een stichting waarvan hijzelf voorzitter was. De gemeenteraad besloot die bewering te laten onderzoeken. Heijmans trad in januari hangende het onderzoek tijdelijk terug, maar liet in mei weten er helemaal de brui aan te geven, en meldde zich ziek.

Het rapport bevestigt de bewering van de krant voor een belangrijk deel. Door zijn eigen stichting te subsidiĆ«ren zonder de raad daarin te kennen, schond Heijmans de gedragscode. Bovendien mocht hij als burgemeester helemaal geen subsidies toekennen. Dat was voorbehouden aan het college van Burgemeester en Wethouders, dat twee van de drie keer zelf geen besluit heeft genomen over subsidies. Daarmee is de toekenning van COA-gelden “op een slordige en onzorgvuldige wijze” verlopen, aldus Berenschot. Het handelen van de burgemeester is daarmee onzorgvuldig geweest, aldus het rapport.

De raadsvergadering woensdagavond wordt geleid door waarnemend burgemeester Ina Leppink.