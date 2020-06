Horecabond: naam van klant doorgeven aan GGD mag geen eis zijn

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) wil niet dat van klanten wordt geëist dat ze hun naam en telefoonnummer delen met de GGD bij het maken van een reservering. De branchevereniging is wel bereid met ‘coronaminister’ Hugo de Jonge te praten over zijn plan om persoonlijke gegevens van klanten bij reserveringen in restaurants en cafés te delen met de gezondheidsdienst. De Jonge wil die gegevens gebruiken voor bron- en contactonderzoek.

“We willen hierbij wel vooropstellen dat privacy en veiligheid van de opslag van gegevens van de gast voorop moeten staan. Het mag geen eis bij reserveren worden”, zegt een woordvoerder van KHN. “Er zijn op dit moment geen formele vereisten aan de reservering voor binnen in de horeca. Het mag immers geen inbreuk op de privacy worden.”

Het gaat om de namen en telefoonnummers die klanten opgeven als ze een tafeltje reserveren bij een restaurant of café. Mocht er iemand die besmet is met het coronavirus in dezelfde eet- of drinkgelegenheid aanwezig zijn geweest, dan kan de lokale GGD andere klanten daarover informeren, stelt de minister. De Jonge schrijft aan de Tweede Kamer dat de GGD’en deze gegevens alleen kunnen gebruiken “als klanten expliciet toestemming hebben gegeven aan de horecaondernemer om deze gegevens te delen met de GGD”.

Ook de Autoriteit Persoonsgegevens hamert op de vrijwilligheid. “De klant moet hiervoor uitdrukkelijk zijn toestemming geven”, aldus een woordvoerster. “De restauranthouder moet van tevoren de klant vragen of zijn gegevens eventueel mogen worden gedeeld met de GGD. Als de klant het niet wil, mag dat geen gevolgen hebben voor de reservering. Dat iemand niet ineens zijn tafeltje kwijt is.”