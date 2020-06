Nertsenfokkers berusten in ruiming moederdieren en pups

Nertsenfokkers in Oost-Brabant en Noord-Limburg leggen zich neer bij de ruiming van hun bedrijven vanwege aangetroffen besmettingen met het coronavirus. “We zullen ons niet verzetten, omdat ook wij niet weten wat het virus op de langere termijn doet. We zijn geen virologen”, zegt directeur Wim Verhagen van de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouder (NFE).

Het is een rigoureuze maatregel, zegt Verhagen. “Het besluit om te ruimen komt hard aan bij deze ondernemers. Dit gaat niet zonder emoties, want voor deze ondernemers is de fokkerij hun levenswerk. Maar wij begrijpen dat het ministerie geen risico’s wil nemen met het oog op de volksgezondheid, ook al zien wij dat veel nertsen niet ziek zijn. Het is ook hard omdat het moederdieren en hun pups zijn.”

De ruiming zal beginnen zodra de waarde is bepaald van de dieren. De ondernemers worden namelijk gecompenseerd voor het verlies. De dieren worden vergast met koolmonoxide. “Het is een pijnloze dood. De dieren merken er niets van”, aldus Verhagen.