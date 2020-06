Radio 10-dj Lex Gaarthuis niet vervolgd om coronalied

Lex Gaarthuis wordt niet vervolgd vanwege zijn carnavalslied ‘Voorkomen is beter dan Chinezen’ over het coronavirus. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam moet het coronalied satirisch worden opgevat.

“Het gebruik van stijlmiddelen zoals een sterk Rotterdams accent en een duidelijke carnavaleske melodie dragen bij aan het satirische karakter van het lied”, aldus het OM. “Dit heeft tot gevolg dat het lied volgens het OM binnen de context van de artistieke expressie past. Ook is het OM van oordeel dat het lied niet onnodig grievend is.”

Nadat Gaarthuis het lied op 6 februari draaide in zijn programma op Radio 10 ontstond veel commotie. Vijf mensen deden aangifte, politie en het Meldpunt Discriminatie ontvingen honderden meldingen.

De dj kwam al snel terug op zijn actie. Hij bood zijn excuses aan, ging diep door het stof en zocht de Chinese gemeenschap op voor een “constructief gesprek”. Die omstandigheden heeft het OM meegewogen. “Uit zijn handelingen en bewoordingen maakt het OM op dat de radio-dj zich bewust is van de negatieve impact van het coronalied en de kwetsendheid ervan.”