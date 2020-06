Scapino Ballet ontsteld door negatief subsidieadvies

Het Scapino Ballet in Rotterdam is “ontsteld” door het advies van de Raad voor Cultuur om het bijna 75 jaar oude gezelschap geen rijkssubsidie meer te geven. De raad is op zich heel positief over Scapino, maar vindt het niet vernieuwend genoeg en wil het geld besteden aan een groep die jonge en nieuwe mensen naar de zalen trekt.

Dat is Club Guy & Roni, dat in Groningen is gevestigd en daardoor ook bijdraagt aan de spreiding van de dans. De verliezer in Rotterdam kan er niet over uit: “Scapino had de afgelopen jaren de wind in de zeilen met kwalitatieve voorstellingen die een groot publiek naar het theater trokken. Afgelopen seizoen wist Scapino, geheel op eigen kracht, het ensemble uit te breiden om zo nog meer theaters en publiek in heel Nederland te bedienen. Waaronder nog meer theaters in de regio”, aldus een woordvoerder. Daarbij steeg het aantal bezoekers van 45.000 in 2016 naar 80.000 vorig jaar.

Scapino beroept zich ook op “verrassende samenwerkingen en artistieke kruisbestuivingen”, waardoor de groep juist wel bijdraagt aan de vernieuwing. “Ook hebben we veel jonge makers de kans gegeven. Dat we niet vernieuwend zijn, is een feitelijke onjuistheid.”, zegt zakelijk directeur Erik Pals.

Scapino voelt zich gestraft voor de successen van de afgelopen jaren en kan het negatieve advies ook niet rijmen met de verder lovende woorden van de raad. Pals noemt zijn gezelschap op dit moment niettemin “strijdbaar”. Daarbij hoopt de groep het toch te redden met de subsidie van de gemeente Rotterdam alleen, met 1,1 miljoen 40 procent van het hele budget. “Het worden dan wel voorstellingen in een kleinere setting.”

De Raad voor cultuur bracht donderdag zijn adviezen uit over de rechtstreekse subsidies van het rijk in de periode 2021-2024. Ongeveer de helft van de 220 aanvragen voor deze rijksbijdragen wordt gehonoreerd in het advies, waarin veel aandacht is voor vernieuwing en voor cultuur buiten de Randstad.

Acht instellingen die zijn afgewezen, kunnen alsnog een kans maken door hun plannen te verbeteren en te verduidelijken. De Nationale Opera en Het Nationale Ballet, samen de stichting Nationale Opera & Ballet, zijn met hun aanvragen voor in totaal dik 33 miljoen euro in totaal vooralsnog afgewezen omdat de aanvraag niet juist is gedaan.

Nationale Opera & Ballet belooft in een nadere subsidieaanvraag “de nodige aanvullingen” te geven en terug te komen op “constructieve suggesties” van de raad. De verenigde gezelschappen zijn wel blij met de waardering die de raad toch ook heeft en “vertrouwen dat dit in combinatie met de extra informatie uiteindelijk zal leiden tot een positief advies”.

Op Prinsjesdag wordt duidelijk in hoeverre de cultuurminister de adviezen overneemt.