‘1,5 meter afstand houden is moeilijk in de horeca’

1,5 meter afstand houden tussen bediening en gasten in de horeca is een uitdaging. Dat maakt FNV Horeca op uit het eerste twintigtal meldingen dat de bond binnenkreeg op zijn horeca-meldpunt. Horecamedewerkers kunnen daar hun ervaringen en klachten over hun werkomstandigheden delen.

“Er heerst nog veel onduidelijkheid bij medewerkers of zij ook van elkaar 1,5 meter afstand moeten houden”, zegt een woordvoerder van FNV Horeca. “We willen via deze meldingen de overheid vragen duidelijker te maken wat wel en niet mag, zodat er geen onrust ontstaat onder medewerkers. Wij kunnen niet goed voorlichten als niemand precies weet hoe het in elkaar steekt.”

Ook het erop toezien dat gasten onderling 1,5 meter afstand houden, blijkt lastig. “Sommige gasten laten merken dat ze geen zin hebben om afstand te houden en zeggen dan maar dat ze uit hetzelfde huishouden komen. Als horecamedewerker kun je niet veel meer doen de gasten op hun blauwe ogen geloven”, aldus de woordvoerder.

FNV Horeca gaat de meldingen nog een week monitoren en wil met een aanvullend onderzoek meer informatie boven tafel krijgen. De bond hoopt dat met behulp van het meldpunt bevindingen worden meegenomen in de besluitvorming over de situatie vanaf 1 juli, wanneer in de horeca het maximale gastenaantal verhoogd wordt van dertig naar honderd.