BNP Parisbas komt met historisch lage rente voor persoonlijke lening

Voor veel mensen is het financieel momenteel een uitdaging. Een recessie is het onvermijdelijke gevolg van de coronacrisis. Om financieel de eindjes aan elkaar te knopen, zijn mensen op zoek naar uitkeringen en leningen. Waar de meeste kredietaanbieders nu nog een rentetarief van 3,9 procent hanteren, is voor het eerst in de geschiedenis de rente van de persoonlijke lening van BNP Paribas verlaagd naar 3,8 procent.

Allerlaagste rente van Nederland

Het is momenteel mogelijk om de persoonlijke lening van BNP Paribas met een vaste rente en looptijd af te sluiten. Het is per 25 mei mogelijk om met een maximale looptijd van 120 maanden te profiteren van de allerlaagste rente van Nederland. Het rentetarief van 3,8 procent geldt voor leningen van € 50.000 en hoger. Dit is een scherp aanbod voor mensen die net wat extra financiële ruimte nodig hebben. Let bij een lening afsluiten erop dat je vervroegd kunt aflossen, mocht er ineens een aanzienlijk bedrag op je rekening staan. En zorg ervoor dat je het geleende bedrag niet over een te lange looptijd heen smeert.

Leningen oversluiten

Maar ook voor mensen die een aantal leningen hebben uitstaan, bijvoorbeeld door aankopen bij postorderbedrijven of via een creditcard, kan dit een goed moment zijn om deze leningen over te sluiten. Met name in deze coronatijd waarin we met meer onzekerheden te maken hebben, is het belangrijk om extra goed inzicht in je financiële situatie te hebben en waar mogelijk, geld te besparen. De kosten voor dergelijke leningen kunnen behoorlijk oplopen door de hoge rentes die je betaalt. Daarom is het veel verstandiger om deze over te sluiten naar één enkele lening.

Valkuilen

Nu is het wel belangrijk dat je van een persoonlijke lening geen last krijgt. Geld lenen doe je op een moment dat je ook daadwerkelijk geld nodig hebt. Het is wel belangrijk dat je de lening terug kunt betalen. Geld lenen kent een aantal valkuilen, zoals onnodig en te makkelijk geld lenen, ongemerkt lenen, te duur lenen of een leven lang lenen. Met name van het ongemerkte lenen zijn veel mensen zich niet bewust. Een goed voorbeeld hiervan is het mobiele telefoonabonnement met toestel. Daar zit een lening in verwerkt omdat je de telefoon op afbetaling koopt. Zo voelt het voor veel mensen echter niet zo. En zo zijn er nog meer vormen van ongemerkt lenen, zoals kopen op afbetaling. Veel mensen zien dat niet als een lening, maar dat is het uiteraard wel. Voor dergelijke leningen betaal je veelal een forste rente. Des te meer reden om je financiële administratie eens onder de loep te nemen en te kijken waar je eventueel van dergelijke ongemerkte leningen hebt.