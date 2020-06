Burgemeester van Enschede tevreden over verloop demonstratie

Burgemeester Onno van Veldhuizen van Enschede is tevreden over het verloop van de demonstratie tegen racisme en geweld. Een kleine vijfhonderd mensen kwamen vrijdag tegen het einde van de middag, in de regen, naar het Van Heekplein in het centrum van de stad. De demonstratie verliep rustig, meldt de gemeente Enschede.

“Het overleg met de organisatoren, voorafgaand aan de demonstratie, was uitermate constructief en de afspraken zijn goed nagekomen”, zegt Van Veldhuizen. “Respect voor de organisatoren en de deelnemers aan de demonstratie voor de manier waarop zij aandacht voor het onderwerp hebben gevraagd en de weergoden getrotseerd hebben.”

Van Veldhuizen gaf vrijdagmiddag pas definitief toestemming voor de demonstratie. Een belangrijke voorwaarde voor hem was dat niet meer dan vijfhonderd betogers naar het Van Heekplein zouden komen. Toen op sociale media het aantal inschrijvers vrijdag die grens passeerde, riepen Van Veldhuizen en de organisatie mensen op niet meer naar het centrum te komen.

Kort na de start van de bijeenkomst moest op last van de politie meermalen opgeroepen worden om afstand te houden. Aan het eind van de betoging mochten de betogers in groepjes het plein verlaten.