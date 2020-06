Dit zijn dé trends voor de badkamer

Badkamers zijn tegenwoordig meer dan een plek waar je eventjes doucht. Het is een ruimte waar je je even kunt terugtrekken, waar je even je gedachten kunt uitschakelen en met jezelf kunt zijn. Des te belangrijker om er een fijne ruimte van te maken. Wij hebben de trends van nu voor de badkamer op een rijtje gezet.

Bubbelen

Bubbelbaden zijn er al jaren, maar je ziet ze steeds vaker voorbij komen alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Bubbelen is in. Lekker je bad vol laten lopen, erin zitten en zet de bubbels maar aan. Bubbelen heeft ook nog echt voordelen, je lichaam ontspant nog meer en je spieren komen beter los met bubbels. Denk er wel aan om niet te veel schuim in het bad te doen.

Meer accessoires

Het is ook steeds meer een trend om accessoires in de badkamer te hebben. Je ziet het overal terugkomen, zeepjes, geurtjes en geurkaarsjes. Zet een klein tafeltje neer met al deze producten erop. En hierbij moet je zeker niet vergeten om alles in dezelfde tinten te kopen. Sommige geuren zorgen voor wat extra ontspanning, kijk dus goed op het label welke geur je koopt.

Badgoed

Badgoed is er tegenwoordig in allerlei kleuren en formaten. Deze kun je ook weer mooi afstemmen op de kleur van je tegels van de badkamer. Of van de nieuwe accessoires die je hebt aangeschaft. Denk er bij badgoed kopen aan wat voor jou het fijnst voelt. En wil je bijvoorbeeld dat het verantwoord is voor het milieu? Er zijn verschillende opties.

Meer kleur op de muur

Een trend ten slotte is een simpele badkamer met één kleur verf op een muur. Denk hierbij aan een fel oranje kleur of olijfgroen. Het is natuurlijk maar net wat je zelf mooi vindt. Je hele badkamer hoeft dus niet per se helemaal van steen te zijn. Combineer stenen met ‘gewone’ muren en speel met kleur. Als je hier dan gelijk je accessoires en badgoed mee afstemt, is je badkamer helemaal compleet en één geheel.