Duizenden betogers tegen racisme in Nijmegen

In het Goffertpark in Nijmegen hebben zich duizenden demonstranten tegen racisme en politiegeweld in de Verenigde Staten verzameld. Burgemeester Hubert Bruls van die stad gaf vooraf toestemming voor ongeveer 750 demonstranten, maar er wordt niet ingegrepen. De betogers houden over het algemeen goed afstand op de heel grote weide waar de bijeenkomst plaatsheeft. Er worden ook mondkapjes uitgedeeld.

Volgens organisator Nijmegen tegen Racisme zijn er zeker meer dan 2500 betogers in het park. Er zijn vooraf veertig linten over het gras gespannen. Op elk lint kunnen vijftig mensen op 1,5 meter afstand van elkaar staan. Alle plaatsen zijn bezet, terwijl rondom het terrein ook nog eens rijen mensen staan.

Actievoerder Jerry Afriyie van Kick Out Zwarte Piet riep de menigte in Nijmegen vrijdag nog eens op om “een einde te maken aan de figuur van Zwarte Piet. We gaan racisme de-normaliseren”, zei hij.