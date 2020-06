Gemeente Utrecht: kom niet meer naar Jaarbeursplein

De gemeente Utrecht roept mensen vrijdagavond op niet meer naar het Jaarbeursplein te komen. Rond 19.20 uur hadden zich daar ongeveer al 3500 mensen verzameld voor de demonstratie tegen racisme en politiegeweld in de Verenigde Staten. Met zoveel mensen is het niet mogelijk om 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

De organisatie, bestaande uit Keti Koti, Stop Blackface en de Surinaamse vereniging Tori Oso, liet de gemeente vooraf weten vijf- tot zeshonderd deelnemers te verwachten. Nu het er veel meer blijken te zijn, vragen de organisatoren de mensen ook om niet meer te komen.

De gemeente Utrecht had gekozen voor het Jaarbeursplein omdat daar veel ruimte is. Inmiddels is een tweede plein dat nabij ligt geopend, maar ook daar wordt het snel druk.

Onrust bij eerdere demonstraties in Amsterdam en Rotterdam was voor burgemeester Jan van Zanen van Utrecht, die per 1 juli als burgemeester van Den Haag begint, geen reden om het protest daar te verbieden. “Demonstreren is een grondrecht. Wij pakken de ervaringen uit de andere steden erbij”, zei een woordvoerster vooraf. De gemeente keek samen met onder meer de organisatie of er extra maatregelen moesten worden genomen zoals uitbreiding van de geluidsinstallatie en markeringen op de grond.