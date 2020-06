Grapperhaus: corona-overtreders moeten gewoon boete betalen

Mensen die een coronaboete hebben ontvangen, moeten deze gewoon betalen. Volgens minister Ferd Grapperhaus (Justitie) zijn veel boetes volgens de regels uitgeschreven en hoeven ontvangers er niet op te rekenen dat deze verscheurd worden.

Het argument dat boetes niet geldig zouden zijn omdat er bij de antiracismedemonstratie op de Dam in de hoofdstad ook geen boetes werden uitgedeeld, noemt de bewindsman “creatief”.

“Het feit dat ergens anders niet wordt gehandhaafd, om wat voor reden dan ook, betekent niet dat jij vogelvrij kan handelen”, aldus Grapperhaus. Wel erkende hij dat er enkele boetes onterecht zijn uitgedeeld, bijvoorbeeld aan studenten die op hun balkon zaten. Op het overtreden van de coronamaatregelen staat een boete van bijna vierhonderd euro.

Over de aanleiding van de demonstratie zei hij dat men in Nederland “niet de toestanden heeft die we vanuit Amerika zien”. Wel zei hij “niet te ontkennen dat etnisch profileren ook in Nederland een aantal keren is gebeurd, en dat is heel akelig.”