Minister wil zo snel mogelijk uitspraak over ruimen nertsen

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil zo snel mogelijk beginnen met het ruimen van de nertsenhouderijen waar het coronavirus heerst. Het ministerie wil daarom zo snel mogelijk een uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb).

Het ministerie is bang voor wanordelijkheden en wil om die reden snel tot ruiming overgaan, zei de advocaat van het ministerie vrijdag bij aanvang van de zitting van de voorzieningenrechter in Den Haag. Ze doelde op mogelijke acties van actievoerders die naar de bedrijven zouden willen komen. Als de voorzieningenrechter vrijdag nog uitspraak doet, begint de ruiming zaterdag, kondigde het ministerie aan.

De zaak gaat over het ruimen van nertsenhouderijen waar besmettingen met het coronavirus zijn geconstateerd. Nertsen blijken gevoelig voor het coronavirus. De zaak die vrijdagmiddag dient is aangespannen door de dierenrechtenorganisatie Animal Rights en Bont voor Dieren. Die vragen de voorzieningenrechter om de ruimingen te schorsen. Ze vinden dat er geen juridische gronden zijn om de nertsenbedrijven te ruimen.

De nertsensector is niet aanwezig bij de zitting. De vertegenwoordiger van het ministerie gaf aan dat er inmiddels tien bedrijven zijn besmet met het coronavirus. Op de bedrijven is 90 procent van de nertsen besmet. De nertsenbedrijven groeien als kool omdat de nertsen allemaal vijf tot zes pups krijgen, waardoor de bedrijven met aanvankelijk 10.000 nertsen nu zes keer zo groot zijn. De nertsensector vormt volgens het ministerie een gevaar voor de volksgezondheid als het virus in de bedrijven blijft rondwaren, terwijl de overheid de coronamaatregelen voor mensen nu steeds meer versoepelt.

Vrijdag maakte de Brabantse gemeente Sint Anthonis bekend dat op een derde nertsenbedrijf in het dorp Landhorst dieren met Covid-19-besmetting aanwezig zijn. Ook dit bedrijf komt in aanmerking voor ruiming, meldt de gemeente. Voor zowel bedrijven met als bedrijven zonder besmette dieren geldt op dit moment een vervoers- en bezoekersverbod. Nertsenfokkerijen werden donderdagavond extra in de gaten gehouden door de politie na een melding over mogelijke acties.