Ruim 620.000 online demonstranten voor Cultuur in Actie

Ruim 620.000 mensen hebben meegedaan aan Cultuur in Actie, de online-demonstratie voor de cultuursector. Met de vanuit DeFabrique in Utrecht gevoerde actie, die te volgen was via een livestream, vroeg de sector een week lang twaalf uur per dag aandacht voor “meer financiële ondersteuning vanuit de politiek én bewustwording dat cultuur geen vrije tijd is, maar van levensbelang.” De in totaal 84 uur aan interviews, gesprekken en optredens begonnen zaterdag 30 mei om 10.00 uur en eindigden vrijdag om 22.00 uur.

Door de coronacrisis lopen veel muzikanten, filmmakers en acteurs inkomsten mis. Vanuit de overheid komt nauwelijks financiële steun, constateert de sector. Omdat het protest nu niet op het Malieveld kon plaatsvinden, gebeurde dat online. De teller die het aantal virtuele demonstranten bijhield, stond bij het sluiten van de actie op 620.387. “Maar het is nog steeds een tussenstand. We gaan door”, zei producent en regisseur Marc Pos, een van de initiatiefnemers.

“Bij de eerste brainstormsessie hoopten we op 200.000 steunbetuigingen, maar het zijn er drie keer zo veel geworden. Fantastisch, echt een steun in de rug. We hebben laten zien dat de sector gezond is en mooi en een belangrijke bijdrage levert aan de economie en de maatschappij. Ook hebben we laten zien dat de sector solidair is. We verwachten nu echt steun vanuit Den Haag.”

De presentatie was in handen van tientallen bekende Nederlanders onder wie Paul de Leeuw, Daphne Bunskoek, Twan Huys, Irene Moors, Richard Groenendijk, Clairy Polak en Jörgen Raymann. Actrice en mede-initiatiefneemster Johanna ter Steege nam de slotpresentatie voor haar rekening, Roel van Velzen maakte het muzikaal af.