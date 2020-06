Akwasi bedreigd na uitspraken over Zwarte Piet

Rapper Akwasi wordt sinds zijn speech maandag tijdens het Black Lives Matter-protest op de Dam bedreigd. Op sociale media krijgt hij talloze berichten binnen, veelal anoniem. Een deel daarvan plaatste hij op Instagram. “Ik wil dat je dit ziet”, schrijft hij bij de beelden.

Rond Akwasi ontstond een relletje nadat beelden van zijn speech op sociale media werden gedeeld. Het ging vooral om de passage waarbij hij zich fel uitsprak tegen Zwarte Piet. “Op het moment dat ik een Zwarte Piet zie, trap ik hem hoogstpersoonlijk op zijn gezicht”, stelde hij.

Ook PVV-leider Geert Wilders liet van zich horen. “Waar zijn de voorgedrukte aangifteformulieren? Waar is de boosheid van Rutte? Of meten we met twee maten met een dubbele moraal premier Rutte? Over discriminatie gesproken…”, schreef de politicus.

Akwasi’s management stelde eerder in RTL Boulevard dat zijn uitspraken gezien moesten worden als “een oproep tot verzet en niet tot geweld”.