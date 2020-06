Demonstraties tegen racisme in Eindhoven en Tilburg

Opnieuw zijn manifestaties gepland tegen racisme. Zaterdag is de bedoeling dat demonstranten in Eindhoven en Tilburg zich uitspreken. In Eindhoven is de demo zaterdagmiddag vanaf 17.00 uur op het Stadhuisplein. Er mogen maximaal 700 mensen meedoen, ze moeten 1,5 meter afstand houden en mondkapjes dragen. Wordt het te druk of lappen de deelnemers de coronaregels aan hun laars, dan laat de burgemeester de manifestatie beëindigen.

De actiebijeenkomst zou eerst worden gehouden op het 18 Septemberplein in het drukke winkelcentrum, maar dat vond de politie geen goed idee. Daarom bepaalde burgemeester John Jorritsma dat Black Lives Matter op het ruimere Stadhuisplein kan worden gehouden. De manifestatie in Tilburg begint om 14.00 uur. De vergunning voor die demonstratie is afgegeven voor een deel van de Schouwburgring.

Aanleiding voor de demonstraties in Nederland, die maandag begonnen in Amsterdam, is de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd. Hij overleed toen een witte agent minutenlang met zijn knie op zijn nek zat. De demonstraties gaan volgens de organisatoren inmiddels niet meer slechts over de dood van Floyd, maar ook over racisme in het algemeen en over politiegeweld.

De afgelopen week waren op veel plaatsen protesten. Die in Amsterdam, maandag, liep anders dan vooraf gedacht. In plaats van de verwachte driehonderd mensen kwamen er duizenden op de Dam staan. Door de onverwacht grote opkomst konden de deelnemers tegen de coronaregels in onvoldoende afstand van elkaar houden. Burgemeester Femke Halsema besloot niet in te grijpen, omdat dat volgens haar tot onrust en misschien rellen had kunnen leiden. Dit leverde haar flinke kritiek op. Ze moet zich er komende week voor verantwoorden voor de gemeenteraad.