Honderden betogers in Eindhoven voor manifestatie tegen racisme

In Eindhoven hebben zich kort voor de start van de manifestatie Black Lives Matter 600 à 700 betogers verzameld. De demonstratie wordt gehouden op het Stadhuisplein.

Vrijdag had burgemeester John Jorritsma gezegd maximaal 700 mensen toe te laten. Zij moeten 1,5 meter afstand houden van elkaar en mondkapjes dragen.

De demonstratie gaat volgens de organisatoren niet alleen over de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd, maar ook over racisme in het algemeen en over politiegeweld.

De manifestatie begint om 17.00 uur en duurt tot uiterlijk 18.30 uur.

Eerder op zaterdag werd ook in Tilburg een manifestatie tegen racisme gehouden. Daar kwamen circa 700 mensen op af. De betoging verliep daar ordelijk.