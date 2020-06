Man in gestolen auto over de kop bij achtervolging

Een 41-jarige man uit Alkmaar is bij een achtervolging door een aantal politieauto’s in zijn woonplaats met een gestolen auto over de kop geslagen. Hierna wist hij toch nog even uit de handen van de politie te blijven. Hij kroop uit de auto en verstopte zich in de buurt.

Met behulp van een hondengeleider en zijn diensthond werd de automobilist toch in een tuin aangetroffen. De man werd aangehouden en met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Een agent ontdekte de gestolen auto in de nacht van zaterdag op zondag in de Glazenierstraat. Toen hij op de auto af wilde gaan, ging het voertuig er ineens met zeer hoge snelheid vandoor. Met meerdere politieauto’s werd toen de achtervolging ingezet.