Man overleden na steekpartij in Den Haag

Een 36-jarige man is in de nacht van zaterdag op zondag overleden aan de verwondingen die hij opliep bij een steekpartij in Den Haag. Het slachtoffer kreeg met een man ruzie in zijn woning aan de Hoogvlietstraat. Er ontstond een gevecht, waarna hij werd gestoken met een mes. De hulpdiensten hebben geprobeerd om hem te reanimeren, maar de man overleed te plaatse.

De verdachte, een 49-jarige man uit Voorburg, ging er vandoor op de fiets, maar na een zoektocht hield de politie hem snel aan op de Melis Stokelaan.