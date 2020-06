NVWA: ruiming vier nertsenfokkerijen begonnen

Op vier nertsenbedrijven waar het coronavirus is vastgesteld is zondag begonnen met het ruimen van de dieren. De woordvoerder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) doet geen mededelingen waar de nertsenbedrijven staan die worden geruimd en ook niet om hoeveel dieren het gaat.

In Deurne is zaterdag al de eerste nertsenfokkerij geruimd. Daarbij werden ongeveer 1600 moederdieren met gemiddeld vijf jongen gedood. Op negen andere locaties moeten nog bedrijven worden geruimd omdat de besmette pelsdieren een gevaar voor de volksgezondheid zouden zijn. Deze bedrijven zijn groter dan het al geruimde bedrijf in Deurne. De dieren worden gedood met koolmonoxide.

Dierenrechtenorganisaties Animal Rights en Bont voor Dieren probeerden via de rechter te voorkomen dat de dieren worden gedood, maar de voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) wees dat verzoek af. De dierenvrienden vinden dat er te weinig oog is voor het dierenwelzijn en dat de bedrijven geïsoleerd hadden moeten worden.