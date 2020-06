‘Op termijn ruim 500 extra borstkankerdoden door coronacrisis’

Door de coronacrisis overlijden in de komende vijf tot tien jaar meer dan 500 vrouwen extra aan borstkanker. Dat meldt het Alexander Monro Ziekenhuis in Bilthoven zondag.

De kliniek heeft de impact van het coronavirus in grote lijnen in kaart gebracht. Het aantal van 500 extra doden is gebaseerd op de informatie die nu bekend is. Het aantal zou dus nog hoger kunnen uitvallen. “De totale omvang kunnen we nu nog niet overzien, omdat er nog niet voldoende gegevens beschikbaar zijn. Laten we met zijn allen voorkomen dat het erger wordt, laten we aan de slag gaan om zo goed en zo snel mogelijk de zorg te herstarten en uit te breiden om de achterstand zo spoedig mogelijk in te lopen”, zegt Marjolein de Jong, bestuurder van het ziekenhuis.

De borstkankerzorg heeft volgens het ziekenhuis te lijden gehad onder de coronacrisis. Zo werd het bevolkingsonderzoek borstkanker tijdelijk stopgezet en gingen mensen met een klacht minder snel naar de huisarts. Ook werd de zorg voor bestaande patiënten uitgesteld of aangepast. “Tijdens het dieptepunt van de coronacrisis was er op een bepaald moment sprake van tot wel 50 procent minder diagnoses”, aldus het Alexander Monro Ziekenhuis.

Normaal gesproken wordt de helft van alle borstkankerpatiënten in Nederland in de leeftijdsgroep 50-74 jaar via het bevolkingsonderzoek ontdekt. “De inschatting is dat hierdoor jaarlijks gemiddeld 850 tot 1075 sterfgevallen door borstkanker voorkomen worden.” Door de coronacrisis heeft het bevolkingsonderzoek drie maanden stilgelegen en zijn ongeveer 250.000 vrouwen niet opgeroepen, geeft het Alexander Monro Ziekenhuis aan. Daardoor zijn volgens de kliniek naar schatting 5.575 vrouwen niet doorverwezen. In bepaalde regio’s was er al een achterstand vóór de coronacrisis, tekent het ziekenhuis aan.

“Medio juni zullen de uitnodigingen voor de screening naar verwachting weer starten. Daarbij wordt rekening gehouden met een mogelijk gebrek aan ziekenhuiscapaciteit en worden uiteraard alle veiligheidsvoorschriften in acht genomen. De inschatting is dat daardoor de rest van het jaar de capaciteit met ongeveer 50 procent gereduceerd zal zijn en de achterstand niet zomaar ingehaald kan worden.”

Om de problemen het hoofd te bieden, moeten vrouwen zelf hun borsten blijven checken. Ook hoopt het Alexander Monro Ziekenhuis dat het RIVM zo snel mogelijk de borstkankerscreening hervat en waar mogelijk uitbreidt. Verder moeten ziekenhuizen waar mogelijk extra capaciteit creëren “om het stuwmeer het hoofd te kunnen bieden en dat moet worden gefaciliteerd door zorgverzekeraars”.

Jaarlijks sterven er in Nederland ruim 3000 vrouwen aan borstkanker.