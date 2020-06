Politie vindt explosief materiaal in garagebox na ontvoering

Bij een doorzoeking in een garagebox in Amsterdam-Noord na een melding over een ontvoering heeft de politie zaterdag explosief materiaal gevonden. Het materiaal is door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onschadelijk gemaakt, meldt de politie zondag.

Het 26-jarige slachtoffer waarschuwde zaterdagochtend vroeg de politie, nadat hij naar eigen zeggen was ontvoerd. Onderzoek wees volgens de politie uit dat de man de avond ervoor was vastgehouden in de garagebox aan de Bovenkruier. Later is hij in Amsterdam-Zuidoost afgezet.

Het explosieve materiaal vormde volgens de politie geen gevaar voor omwonenden. De politie heeft verder de auto waarin het slachtoffer is ontvoerd achterhaald en in de buurt van Arnhem in beslag genomen voor sporenonderzoek.

Zaterdag was al duidelijk dat de EOD was ingezet bij een doorzoeking aan de Bovenkruier. Geluiden dat er een ontvoering zou hebben plaatsgevonden kon een politiewoordvoerder toen echter niet bevestigen.