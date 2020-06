Protest in Maastricht in goed gevuld park begonnen

Het protest tegen racisme in het park De Griend aan de Maas in Maastricht is met een goed gevuld park begonnen. Volgens een woordvoerster van de veiligheidsregio Zuid-Limburg zijn zo’n 1400 mensen op het protest afgekomen en ze houden zich goed aan de voorschriften. De gemeente had een maximum van 2000 bezoekers als voorwaarde gesteld om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

De meeste mensen zitten op het gras, zoals door de organisatie is gevraagd. Er zijn cirkels getekend waarin mensen plaats kunnen nemen om de 1,5 meter afstand te bewaren. “We hopen mensen wakker te kunnen schudden en willen mensen in VS laten zien dat we hen steunen”, zei een van de organisatoren.

“Haat is klaar. Genoeg”, hield Mireille uit Brunssum de aanwezigen voor. Ze is met haar man Remco bij de actie om zich uit te spreken tegen racisme. Remco zag de demonstranten, zwart en wit, door elkaar zitten op het veld. “Ik roep alle witte Nederlanders op zich uit te spreken tegen racisme. Laat je horen.” Als witte man vroeg hij vergeving voor wat zijn voorouders de voorouders van zijn gekleurde echtgenote Mireille hebben aangedaan tijdens de slavernij.

De organisatie wilde de manifestatie aanvankelijk op het Vrijthof in het stadshart houden. Maar daarvan is afgezien omdat dat plein te klein is voor een te grote toeloop. In overleg met het stadsbestuur is daarom gekozen voor het park De Griend aan de Maas, waar meer uitwijkmogelijkheden zijn. Achteraan De Griend zijn de toespraken niet te horen. Maar er is een livestream. Mensen volgen de sprekers via hun mobiele telefoon.

Het is de tweede manifestatie tegen racisme in Maastricht. Afgelopen maandag deden zo’n honderd mensen mee aan een Black Lives Matter demonstratie. Die was toen op de Markt in Maastricht.