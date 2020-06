‘Niet hele sectoren testen, maar alleen bij risico’s’

De GGD kan niet alles en iedereen testen op corona. “Hele sectoren zoals de slachthuizen testen op het virus, gaat niet lukken. Het testen moet behapbaar blijven.” Dat zei burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen maandag na afloop van het beraad van de burgemeesters van de 25 Veiligheidsregio’s.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) was hierbij aanwezig. De Jonge liet eerder weten dat hij wel voorstander was van een branchebeleid. De afgelopen tijd hadden meerdere slachthuizen te maken met corona-uitbraken.

Volgens Bruls moet er getest worden als je al weet dat iemand mogelijk besmet is met het virus of als er een behoorlijk risico is op besmetting. “Er moet wel een aanleiding zijn om te testen of om extra onderzoek te doen. Wij kunnen niet oneindig een beroep doen op de capaciteit van de GGD. Dat gaat ten kostte van testen in bijvoorbeeld het onderwijs. De GGD’en in het land zijn al enorm belast. Daarom moeten wij risicogestuurd optreden”, aldus Bruls die voorzitter is van het beraad. Hij zegt dat per regio moet worden gekeken welke maatregelen het beste kunnen worden genomen.