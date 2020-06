Oppositie: advies bevestigt dat stikstofaanpak te mager is

De linkse oppositie ziet in het eindrapport van de commissie-Remkes bevestiging dat het kabinet veel meer moet doen om de natuur te beschermen tegen schadelijke stikstofuitstoot. “Opnieuw een dikke onvoldoende voor dit kabinet”, vindt GroenLinks-leider Jesse Klaver.

“De stikstofplannen kunnen de prullenbak in want het is niet genoeg”, zegt Klaver. Dit kabinet moet kiezen voor halvering van de stikstofuitstoot, meer natuurgebieden en een groene transitie van boeren.” Hij wijst erop dat GroenLinks al een initiatiefwet heeft klaarliggen om dat allemaal wettelijk te regelen.

PvdA’er William Moorlag noemt het advies “degelijk en evenwichtig” en roept het kabinet op het over te nemen. “De harde kritiek aan het kabinet is terecht: de huidige halfhartige aanpak zet geen zoden aan de dijk. Onze stikstofuitstoot moet omlaag zodat er weer gebouwd kan worden en onze natuur de kans krijgt zich te herstellen.”

Ook SP-Kamerlid Frank Futselaar omarmt de conclusies van de commissie. “Remkes laat zien dat het kabinet het stikstofbeleid nog totaal niet op orde heeft, niet als het gaat om bescherming van de natuur en niet als het gaat om juridische zekerheid. Meer ambitie en echte keuzes zijn nu hard nodig.”

Kamerlid Tjeerd de Groot van coalitiepartij D66 noemt het advies “een steun in de rug”. Hij vindt dat het kabinet al “een stap in de goede richting” heeft gezet door in te zetten op natuurherstel en verkleining van de veestapel. Maar: “het lijkt erop dat de minister er een flinke schep bovenop moet doen”.