Oppositie wil coronawet niet afraffelen onder tijdsdruk

De oppositie in de Tweede Kamer is geërgerd over de late komst van een spoedwet om de coronamaatregelen een wettelijke basis te geven. De Kamer dringt al weken aan op deze tijdelijke coronawet, maar het kabinet heeft het voorstel nog steeds niet naar de Tweede Kamer gestuurd. Zorgminister Hugo de Jonge wil wel dat de wet al op 1 juli ingaat.

GroenLinks, SP, PvdA en SGP vrezen dat voor de Kamer te weinig tijd overblijft om de wet kritisch te doorgronden, bleek maandag tijdens een overleg. Het voorstel was in consultatie en moet nu nog door de Raad van State worden beoordeeld. Het is niet duidelijk hoe lang dat advies op zich laat wachten.

SP-Kamerlid Ronald van Raak stelt “dat het niet gaat gebeuren dat de Kamer de noodwetgeving er in één week doorheen gaat jassen.” Het voorstel ligt al weken op het ministerie. De Kamer moet volgens hem ook de de ruimte nemen om te zorgen dat alles goed wordt geregeld. Afraffelen is volgens de SP’er onacceptabel. “Het gaat om een ingewikkelde wet, die raakt aan de grondrechten van mensen en aan bestuurlijke verhoudingen.”

Zijn GroenLinks-collega Kathalijne Buitenweg is het met hem eens. “Het moet een goede wet zijn, maar we moeten ook tijd hebben om onze taak te doen als parlement.” Attje Kuiken van de PvdA zegt eveneens welwillend te zijn geweest, “maar er zit een grens aan wat je parlementair moet toestaan.” De oppositie hoopt op begrip hierbij van de coalitie.

Justitieminister Ferd Grapperhaus snapt de kritiek, maar stelt dat het kabinet alles op alles zet de tijdelijke coronawet zo spoedig mogelijk bij de Tweede Kamer te krijgen.

In het wetsvoorstel wordt geregeld dat de huidige noodverordeningen om het coronavirus te bestrijden – zoals de 1,5 metermaatregel en beperkte groepsvorming – worden vervangen door onder meer ministeriële regelingen. Noodverordeningen zijn afspraken tussen het kabinet en burgemeesters. De Tweede Kamer kan daarop geen invloed uitoefenen. Ze mogen daarom niet te lang duren.

Ook de Eerste Kamer moet zich er nog over buigen. Begin juli begint het zomerreces voor beide Kamers.