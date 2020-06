De Jonge: lek in coronawebsite RIVM buitengewoon ongelukkig

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vindt het beveiligingslek dat afgelopen weekeinde werd ontdekt in de RIVM-website Infectieradar “buitengewoon ongelukkig”. Maar de fout stond op zichzelf en is geen gevolg van verkeerd beleid of een gebrek aan toezicht, benadrukt hij.

De Jonge vond tijdens het wekelijkse vragenuur een uiterst kritische Tweede Kamer tegenover zich. Verscheidene Kamerleden betwijfelen of de website, waar mensen kunnen aangeven of zij klachten hebben die kunnen wijzen op besmetting met het nieuwe coronavirus, wel van tevoren goed tegen het licht is gehouden door beveiligingsexperts.

Volgens de minister is dat wel degelijk gebeurd. Daarbij is zelfs gewaarschuwd voor het lek. Maar het bedrijf dat de website bouwde, verzuimde het probleem helemaal op te lossen. En door het ontbreken van een “dubbelcheck” kon de ondeugdelijke website toch de lucht ingaan. Uiteindelijk werd het lek ontdekt door een deskundige die de NOS had ingeschakeld.

“Hier is een fout gemaakt”, erkent De Jonge. “Maar het gaat ook om hoe je het herstelt, ik vind dat het RIVM dat netjes doet.” Het lek is direct alsnog aangepakt en er is melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en het Nationaal Cyber Security Centrum (NSCS).

De Jonge zegt dat van 49 mensen de gegevens zijn ingezien, en uitsluitend door de onderzoeker en een journalist van de NOS. Dat is slechts een klein deel van de in totaal 60.000 deelnemers. “Maar een probleem is het natuurlijk wel”, aldus de bewindsman. De mensen die het betreft zijn in een persoonlijke e-mail ge├»nformeerd.