Eerste Kamer blijft vasthouden aan tijdelijke huurstop

De Eerste Kamer blijft vasthouden aan een tijdelijke stop op de huurverhoging. Voor de tweede keer steunde een meerderheid van de senatoren een motie die minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) oproept dat te regelen. Maar de bewindsvrouw herhaalde vorige week tijdens het debat dat ze geen algemene bevriezing van de huren wil.

De SP in de senaat diende daarop de tweede motie in waarin een dwingend beroep op Ollongren wordt gedaan om de eerste motie alsnog uit te voeren. Die motie kreeg dinsdag steun van FVD, GroenLinks, PvdA, PVV, PvdD, 50PLUS en OSF.

De coalitiepartijen hebben in de Eerste Kamer geen meerderheid. Steun was er nog wel van de SGP en de fractie-Otten, maar dat was niet voldoende om de nieuwe motie weg te stemmen.

De voorstanders vinden dat de huren per 1 juli niet verhoogd moeten worden, omdat veel mensen financieel zijn getroffen door de coronacrisis. Ollongren vindt een bevriezing van alle huren echter niet doeltreffend. Ze wil dat verhuurders de huurders die door corona in nood komen, helpen met gerichte maatregelen.