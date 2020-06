Hoe zorg je voor verkoeling tijdens de komende warme zomer?

Er staat ons weer een warme zomer te wachten. Nu is dat voor de vakantievierders in eigen land uiteraard goed nieuws, maar een beetje verkoeling is op z’n tijd is ook wel fijn. Een te warme nacht kan behoorlijk onze slaap verstoren en veel mensen werken nog vanuit huis. Hoe zorg je voor wat extra verkoeling thuis?

Hittegolven en extreme temperaturen

Volgens weeronline zullen in juli en augustus droge dagen overheersen. De temperatuur zal daarbij tussen de 25 en 30 graden liggen. Daarnaast bestaat de kans op meerdere hittegolven en extreme temperaturen van 35 tot 40 graden. Nu zullen we niet alleen maar stralend weer krijgen, want er zal ook een week met wisselvallig weer tussen zitten. Aangezien we niet de hele dag in het zwembad kunnen liggen of de hele dag op ijsblokjes kunnen kauwen, en sommige van ons ook gewoon thuis aan het werk zijn, is wat extra verkoeling geen overbodige luxe.

De beste mobiele airco’s of ventilatoren

Ventilatoren zijn een populair product, zeker nu in aanloop naar de zomervakantie. Een ventilator of een mobiele airco zorgen voor de nodige verkoeling, maar waar begin je? Er is veel aanbod en hoe weet je welke het beste werkt? De website 10toptest geeft antwoord op deze vraag, en nog vele andere vragen. Wel zo fijn, want dan hoef je het zelf niet allemaal uit te zoeken. Zo kan je kiezen uit verschillende mobiele airco’s, die al voor jou getest zijn. Een mobiele airco is een welkome oplossing voor mensen die zo af en toe verkoeling nodig hebben in een bepaalde ruimte. Ben je bijvoorbeeld een aantal uur aan het werk in je werkkamer? Dan kan je de mobiele airco daar neerzetten. Vervolgens kan je deze weer makkelijk verplaatsen naar een andere ruimte, bijvoorbeeld je slaapkamer.

Praktische zaken om je huis koel te houden

Bij de aankoop is het onder andere belangrijk te letten op de grootte van de ruimte die je wilt verkoelen, de prijs en de extra functies die het heeft. Ben je op zoek naar een plafondventilator? Ook deze zorgt voor de nodige verkoeling en je kan er ook een lamp aan bevestigen. Naast de eventuele aanschaf van een (plafond)ventilator zijn er ook een aantal praktische zaken die je kunt doen om je huis koel te houden. Zo is het in de ochtend vaak nog koel buiten, of in ieder geval koeler dan overdag. Daarom is het verstandig om vroeg in de ochtend de ramen en deuren tegenover elkaar open te zetten en het huis flink door te luchten. Zodra de temperatuur oploopt, doe je alles weer dicht. Doe ook overdag de gordijnen dicht, met name op de plekken waar de zon flink naar binnen schijnt. Een klein detail, maar alle kleine beetjes helpen: slimme verlichting. Spotjes en peertjes geven warmte af, dit in tegenstelling tot ledverlichting.

Lekker slapen

Vind je het lastig om te slapen als het warm is? Doe koud water in een kruik en leg deze in bed. Je kan ook je kussensloop in een gesloten zak in de ijskast leggen, zodat deze tegen de tijd dat je naar bed gaat, fijn koel aanvoelt. Slaap onder een laken en neem een lauwwarme douche voordat je gaat slapen. Geen koude dus, want dat werkt juist averechts.

Voldoende water drinken

En drink voldoende water. Dit doen we vaak te weinig en dit helpt niet tegen de warmte. Als je te weinig drinkt, kan je last krijgen van hoofdpijn, concentratieproblemen. Drink minder koffie, frisdrank en alcohol bij warm weer. Vind je het lastig om voldoende water te drinken? Zet dan een flesje op je bureau. Mocht dat niet werken, kan je altijd nog kiezen om een app te installeren die jou eraan herinnert om voldoende water te drinken.