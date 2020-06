Kamer positief over plannen voor meer bomen

De Tweede Kamer reageert positief op een bomenplan van GroenLinks en de SP. Volgens het plan worden de komende twintig jaar 17 miljoen bomen geplant, verspreid over 100.000 hectare grond.

De initiatiefnemers Laura Bromet (GroenLinks) en Frank Futselaar (SP) pleitten dinsdag onder andere voor meer bomen op landbouwgrond. Hout van deze bossen kan onder meer gebruikt worden voor meubels en woningen. Hier krijgen de boeren geld voor terug. “Dat is goed voor zowel het bos als de boer,” zei Futselaar. “Het is een duurzaam verdienmodel voor de boer en versterkt de natuur voor toekomstige generaties.”

De bij het overleg aanwezige partijen uitten hun zorgen over ontbossing en versnippering van de natuur. De Partij voor de Dieren vreest dat oude bossen ten koste gaan van de nieuw geplante bomen. Volgens het nieuwe plan is bomenkap ook nog mogelijk. “Juist oude bossen zorgen voor biodiversiteit. Deze moeten we dan ook beschermen.”

CDA en VVD willen vooral inzetten op meer groen in steden. “De bomen moeten wel geplaatst worden op plekken waar mensen er het meeste profijt van hebben”, zei CDA-Kamerlid Maurits von Martels. “Bomen in de stad zorgen voor verkoeling, zuurstof en waterbehoud.”

Minister Carola Schouten (Landbouw en Natuur) waardeert het initiatief en ziet veel gelijkenissen met haar eigen ‘bossenstrategie’ die ze in februari aankondigde. Daarin staat dat de komende tien jaar 6,2 miljoen bomen worden geplant. Dit komt neer op een kleine 40.000 hectare. Ze stuurt haar bossenplan “vlak na het zomerreces” naar de Kamer.