Nederlanders om in de gaten te houden: kunstenares en ondernemer Ro Barbie (19)

De opa van Ro Barbie was kunstenaar en door hem is ze al heel jong begonnen met schilderen. Ze staat voor vrijheid en dit is ook terug te vinden in haar werk. Ze maakt veel gebruik van kleur en creëert abstracte schurende beelden. Ze maakt schilderijen en doeken en richt zich momenteel op kleding, waaronder een eigen pyjamalijn.

Ze heeft het nodig om kunst te maken, aldus Ro, omdat het voor haar een fijne manier is om haar gevoel te uiten. “Het geeft mij een mooi gevoel om dingen te creëren die nog niet bestaan. Ik zou graag met mijn kunst steeds meer onderwerpen willen aansnijden die mensen raken, die iets met ze doen. Zo heb ik laatst met een vriendin twee posters gemaakt over seksualiteit. Daar ligt nog steeds een taboe op.” Het zijn naar eigen zeggen best wel heftige afbeeldingen waarmee de twee jonge vrouwen de normalisering van seksualiteit willen blootleggen. “Op een van de afbeeldingen is een man te zien die een vrouw aan het beffen is. Dat een vrouw ook genot kan hebben, daar ligt nog steeds taboe op. Alsof dat minder belangrijk is. Beide posters maken iets los bij mensen.”

Ze noemt zichzelf feministisch en is van mening dat we er nog niet zijn met z’n allen. “Daarom blijf ik dergelijke onderwerpen aansnijden. Ik heb van mezelf een bewondering voor het naakte lichaam, maar ook daar ligt nog veel taboe op. Daar wil ik doorheen prikken. Ik ben best wel een open persoon, ben jong en heb regelmatig met opmerkingen van anderen te maken.” Naast haar kunstwerk werkt Ro als zzp’er in de horeca en doet ze veel festivalwerk. Door corona heeft ze veel tijd om kunst te maken, wat ze ziet als een pluspunt. “Ik werkte vier dagen in de week en dat is er nu één geworden. Na de zomer wil ik de opleiding theater design aan de HKU gaan doen.”

Waarom doe je wat je doet?

“Ik vind creativiteit iets heel erg moois, het is echt iets waar ik me in kan uiten. De hele creatieve wereld vind ik fijn. Die bestaat uit veel open minded mensen, die net even anders naar de wereld kijken dan de meeste mensen. Ik vind het fijn om met hen samen te werken. De mensen die ik om mij heen heb, zijn minder oordelend. Ik kan mezelf zijn en voel me vrij. Kunst maken is voor mij zo normaal, omdat ik het al heel lang doe. Ik ben al negen jaar serieus bezig met schilderen. Het is een vanzelfsprekendheid geworden. Maar ik maak ook kunst voor een stukje bewustwording.” Ze vermoedt dat haar werk van experimenteren steeds meer zal groeien naar kunst die mensen bewust zal maken.

Hoe ziet jouw ochtendroutine eruit?

“Dat verschilt heel erg, maar sowieso ontbijten, kletsen en koffie drinken met mijn huisgenoot. Ik ben best wel een chaotisch persoon, dus mijn ochtenden zijn vrijwel nooit hetzelfde. Ik sta meestal om 08:00 op, maar soms ook om 11:00 uur. Ik vind het belangrijk om goed en gezond te ontbijten. Met schilderen begin ik pas in de middag of avond. Dan heb ik meer ruimte in mijn hoofd. Ik moet in de ochtend een beetje op gang te komen, ik ben niet echt een ochtendmens.”

Wat houd je momenteel bezig?

“Ik ben met veel startende projecten bezig, zoals kleding maken, maar ook performances geven vind ik heel gaaf. Dus het is nu even spannend en afwachten hoe ver ik ga komen met alle dingen die ik heel interessant vind. En verder houdt het feminisme mij bezig. Steeds meer kunstenaars zijn met dit onderwerp bezig en zetten zich om het aan het licht te brengen.”

Hoe zorg je goed voor jezelf als kunstenares?

“Voor mij is kunst maken een soort van meditatie, dus ik denk dat ik op dat gebied mentaal wel goed voor mezelf zorg. Ik kan mezelf goed uiten hierin. Verder houd ik van gezond en lekker eten en kook ik graag. Dat is voor mij ook creatief bezig zijn. En ik denk dat sociale contacten ook onderdeel uitmaken van goed voor jezelf zorgen. Het is belangrijk om fijne mensen om je heen te hebben. Sporten hoort erbij, maar dat doe ik niet super veel. Ik probeer wel zoveel mogelijk te lopen als ik ergens naartoe ga of ik fiets. Verder maak ik mijn lichaam mooi op een manier die ik wil, namelijk met tatoeages. Ik heb er nu een stuk of tien. Dat is voor mij ook een manier om mezelf te uiten.”

Welke wijze les heb je geleerd?

“Toen ik vroeger van mijn opa leerde schilderen, vroeg ik vaak aan hem: maar wat moet ik dan schilderen? Dan zei hij dat het niet uitmaakte, maak maar iets wat niet bestaat. Hierdoor heb ik op een vrije manier geleerd om iets te maken en wat het moet zijn, meer los te laten. Dat is belangrijk om kunst te maken. Dat het ook goed is, als je niet weet wat je aan het doen bent.”

Wat kunnen wij van jou leren?

“Ik denk dat ik wel een strijder ben voor vrijheid en dat ik mensen accepteer. Ik laat mensen hierover nadenken. Als er iets gebeurt waar ik het niet mee eens ben, dan zeg ik dat. Ook met mijn kunst laat ik van mij horen en maak ik mensen bewust.”

Wat waardeer je aan jezelf?

“Mijn gastvrijheid; ik wil altijd voor mensen zorgen en iedereen kan bij mij terecht. Mijn huis is een soort buurthuis, elke dag komen er mensen binnenlopen. Dat waardeer ik aan mezelf, dat ik die plek kan zijn voor mensen.”

Stel, je mag een mentor uitkiezen. Wie zou dat zijn en waarom?

“Dat zou de Nederlandse kleding ontwerper Isabell Schulz zijn, Zij is nog best wel jong. Zij maakt extreem extravagante kleding voor performances. Van haar zou ik wel wat willen leren, want dat is de kant waar ik ook op wil gaan. Het is bijna geen kleding meer wat zij maakt, het zijn kunstwerken op zich. Het lijkt op mijn stijl en dat spreekt me aan. Zij staat ook voor vrijheid.”

Welk vak zou je willen geven op school wat je zelf hebt gemist?

“Iets met kunst. Ik vind het wel erg jammer dat daar weinig aan wordt gedaan op school en ik me daardoor pas later creatief kon ontwikkelen. Ik pas niet zo goed in het schoolsysteem. Het is heel erg gefocust op alles wat je leert aan algemene kennis, maar het is niet gefocust op het ontwikkelen van creativiteit. Kunst wordt niet als iets serieus gezien, maar meer als hobby. Waarom leren we niet dat je van kunst ook je werk kan maken? Ik ben begonnen op vwo, ben toen naar de havo gegaan en heb uiteindelijk mijn mavo diploma gehaald. Na drie niet afgeronde MBO opleidingen weet ik nu wat ik wil: de kunstacademie.”

Stel, vanavond is je laatste avondmaal. Wat zou je willen eten, met wie en waar zou je het over willen hebben?

“Ik vind heel veel dingen lekker, maar ik denk iets uit de Aziatische keuken. En het moet iets zijn wat je met je handen kan eten. Ik wil met alle mensen om mij heen eten, één lange tafel, dat lijkt me gezellig. Ik zou het hebben over wat zij met hun leven gaan doen om te zorgen dat ze hun boodschap kunnen overbrengen. Wat gaan ze voor anderen doen en waar gaat het leven voor hen over?” En waar gaat voor Ro het leven over? “Geven en bewustwording. Dat zijn twee onderwerpen die ik belangrijk vind. En acceptatie. Dat is ook belangrijk.”