RIVM meldt 15 sterfgevallen, dodental coronavirus naar 6031

Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn vijftien nieuwe sterfgevallen gemeld van mensen die besmet waren met het coronavirus. Daarmee komt het officiële Nederlandse dodental van de pandemie op 6031. Ziekenhuizen namen zes nieuwe coronapatiënten op.

In werkelijkheid zijn meer mensen overleden aan Covid-19. In de statistieken van het RIVM worden alleen overlijdens meegenomen van mensen bij wie het virus met een test was vastgesteld. Meldingen over sterfgevallen en ziekenhuisopnames worden vaak pas een of meerdere dagen later gedaan.

Op dinsdagen komen steevast sterfgevallen van het weekend terug in de rapportages. Daardoor ligt het sterftecijfer vaak iets hoger dan op andere dagen.

Het coronavirus is vooral gevaarlijk voor ouderen: bijna negen op de tien overledenen waren ouder dan 70 jaar. De meeste mensen die op jongere leeftijd aan corona stierven, leden aan een andere aandoening, zoals hart- en vaatziekten, diabetes of een chronische longziekte.

Het virus is volgens de laatste cijfers bij 164 mensen vastgesteld met een test. Daarmee komt het totale aantal positief geteste personen in Nederland op 47.903. Steeds vaker geeft een test een negatief resultaat. Vorige week werden 57630 coronatesten uitgevoerd in Nederlandse laboratoria, maar slechts 2,1 procent van de mensen die zich lieten testen bleek daadwerkelijk het virus bij zich te dragen.