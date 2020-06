‘Toeristenbelasting met bijna 8 procent gestegen’

Het tarief voor toeristenbelasting is dit jaar in Nederland gemiddeld met 7,7 procent gestegen. Het gemiddelde tarief is 1,82 euro per persoon per nacht. In 85 procent van de Nederlandse gemeenten wordt dit jaar toeristenbelasting geïnd. Dat staat dinsdag in een analyse van Bungalowparkoverzicht.nl, dat onderzoek deed naar de tarieven van toeristenbelasting in Nederland.

Toeristen in Amsterdam betalen met gemiddeld 10,80 euro meer toeristenbelasting boven op de hotelprijs dan landelijk gemiddeld. Ook in Rotterdam (7,24 euro) en Zaanstad (7 euro) valt de toeristenbelasting relatief hoog uit. Van de gemeenten die toeristenbelasting heffen, heeft het Gelderse Olst-Wijhe het laagste tarief (0,50 euro).

In 54 gemeenten, waarvan Amersfoort, Hilversum, Lelystad en Schiedam de grootsten zijn, wordt geen belasting geïnd.