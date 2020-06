Topkoks koken in coronatijd gezamenlijk voor hun gasten

Vijf bekende topkoks gaan deze zomermaanden aan het werk in, wat ze noemen, “het grootste 1,5 meterrestaurant van Nederland”. In de Westergas in Amsterdam krijgen elke avond honderd mensen een exclusief vijfgangenmenu voorgeschoteld.

Tweesterrenrestaurants Parkheuvel (Rotterdam), 212 (Amsterdam) en De Lindehof (Nuenen) doen aan het gastronomische evenement mee, evenals Mos uit Amsterdam en De Nederlanden in Vreeland, die allebei één Michelinster hebben.

Omdat het gebouw in de hoofdstad enorm groot is, kunnen de richtlijnen van gezondheidsinstituut RIVM goed worden nageleefd, laat de organisatie weten. Wie aan wil schuiven tijdens het project ‘Rond de Tafel: het nieuwe dineren op anderhalve meter afstand’ moet van tevoren reserveren.

De chef-koks achter de potten en pannen zijn Erik van Loo van Parkheuvel, Richard van Oostenbrugge (212), Egon van Hoof (Mos), Soenil Bahadoer van De Lindehof en Wilco Berends van De Nederlanden. Wie het water nu al in de mond loopt, kan vanaf zaterdag 12.00 uur reserveren op ronddetafel.amsterdam. De actie loopt van 1 juli tot en met 31 augustus.