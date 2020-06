60 uur taakstraf voor 15-jarige die homo’s beledigde

Een 15-jarige jongen die vorige maand in Amsterdam twee homoseksuele mannen beledigde en discrimineerde, heeft van de kinderrechter van de rechtbank Amsterdam een taakstraf van 60 uur gekregen. 35 uur daarvan is leerstraf, de andere 25 uur is een voorwaardelijke werkstraf.

De jongen maakte deel uit van een groep. Naast de 15-jarige werden nog twee mannen, van 20 en 21 jaar, aangehouden. Zij moeten zich later voor de rechter verantwoorden.

Door het stel “In Amsterdam, gay is not normal” na te roepen zou de 15-jarige volgens de officier van justitie niet alleen het homostel hebben beledigd, maar gaf hij ook aan dat ‘homo zijn’ eigenlijk niet normaal is. Daarmee heeft hij de hele groep van homoseksuelen in diskrediet gebracht, zei de officier van justitie twee weken geleden tijdens de behandeling van de zaak.

Advocaat Sébas Diekstra, die de twee mannen bijstaat, laat in een korte reactie weten dat zijn cliënten blij zijn met het “duidelijke signaal” van de rechtbank.