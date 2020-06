Agenten ontslagen of gedegradeerd om misdragingen

Vijf medewerkers van de politie van de Limburgse basiseenheid Horst/Peel aan de Maas worden ontslagen. Tegen vier anderen worden disciplinaire maatregelen genomen zoals degradatie, vermindering van verlofuren of overplaatsing. Tegen nog eens twee medewerkers wordt een disciplinair traject gestart, maakte de politie woensdag bekend.

De negen hebben zich volgens de politie schuldig gemaakt aan pesterijen, ondermijnend gedrag, intimidatie, schending van het ambtsgeheim en misbruik van bevoegdheden. De negen medewerkers hebben zich aan een of meerdere van deze gedragingen schuldig gemaakt, aldus de politie.

Een van de negen had een leidinggevende functie binnen het basisteam met in totaal zo’n 80 medewerkers. De negen medewerkers kunnen nog in beroep gaan tegen de voorgenomen sancties. Tegen twee andere medewerkers van de basiseenheid wordt een disciplinair onderzoek ingesteld. Het vermoeden bestaat dat ook zij zich schuldig hebben gemaakt aan enigerlei vorm van plichtsverzuim. “Het gaat niet om medewerkers in een leidinggevende functie. Beide medewerkers worden niet buiten functie gesteld”, meldt de politie.

De politie kreeg in april 2019 de eerste signalen van “ondermijnend gedrag en pesterijen” binnen het basisteam. In totaal 160 medewerkers van de politie Limburg zijn gehoord tijdens dat onderzoek, dat in mei 2020 werd afgerond. Het Openbaar Ministerie (OM) startte een onderzoek omdat er ook vermoedens van strafbare feiten rezen. Om welke strafbare feiten het hierbij gaat wilde een woordvoerster van het OM woensdagmiddag niet zeggen. “Het onderzoek loopt nog”, zei ze.

“Als je bij de politie werkt, heb je een voorbeeldfunctie. De gedragingen van deze medewerkers staan haaks op alles waar de politie voor staat”, aldus Inge Godthelp-Teunissen, waarnemend politiechef eenheid Limburg. “De individuele gedragingen hebben grote impact gehad op het team. En ik kan me voorstellen ook op andere plaatsen in de organisatie.”

De politie voert intussen ook functioneringsgesprekken met andere medewerkers over hun gedragingen. In verband met de privacy geeft de politie geen informatie over rangen en functies van de medewerkers.