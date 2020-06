Dodental coronavirus stijgt met elf

Nog eens elf mensen zijn overleden aan het coronavirus. Hun overlijden is in de afgelopen 24 uur doorgegeven aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het officiële dodental is daarmee opgelopen naar 6042. Het werkelijke aantal doden ligt waarschijnlijk hoger, omdat niet iedereen wordt getest en omdat sterfgevallen soms pas na een tijdje worden doorgegeven.

Onder de ‘nieuwe’ doden zijn drie mensen die op dinsdag zijn overleden. Zes mensen stierven vorige week. De andere twee zijn op respectievelijk 21 maart en 29 april overleden. Hun overlijden is nu pas doorgegeven aan het RIVM.

Het aantal ziekenhuisopnames steeg met vijf naar 11.805. Drie van hen liggen sinds maandag in het ziekenhuis. Eén patiënt werd al op 29 april opgenomen, de ander op 13 mei. Dit is nu pas verwerkt.

Het totaal aantal coronagevallen nam met 184 toe. Het coronavirus is nu vastgesteld bij 48.087 mensen.

De ziekte treft vooral 55-plussers. De helft van alle opgenomen patiënten is minstens 69 jaar oud. Onder de doden zijn veel mensen van 83 jaar en ouder.

Sinds 1 juni kan iedereen zich laten testen. Dat is te zien in het aantal uitgevoerde tests, maar niet in het aantal coronagevallen. Van 1 tot en met 7 juni zijn 58.509 mensen getest. Van hen bleken 1221 het coronavirus onder de leden te hebben, oftewel 2,1 procent. Op maandag en dinsdag zijn 14875 mensen gecontroleerd. Van hen had 1,5 procent (230 mensen) het virus. In de laatste week van mei controleerden de laboratoria 33.589 mensen, van wie 1300 corona hadden, oftewel 3,9 procent.