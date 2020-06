Halsema overleeft motie van wantrouwen over demo op de Dam

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft woensdagavond een motie van wantrouwen in de Amsterdamse gemeenteraad overleefd. VVD, Forum voor Democratie en Partij van de Ouderen hadden de motie ingediend omdat ze vinden dat Halsema is tekortgeschoten bij de demonstratie tegen racisme op de Dam op 1 juni. Van de 44 uitgebrachte stemmen waren er maar negen voor.

Halsema had een eind aan de onverwacht druk bezochte demonstratie moeten maken, omdat de volksgezondheid in gevaar was, aldus de opstellers. Ze verweten haar dat ze veel inschattingsfouten heeft gemaakt. De burgemeester erkende dat, betuigde daarover haar spijt en zegde toe dat ze de gang van zaken laat onderzoeken.

De gemeenteraad hield een hoofdelijke stemming over de motie, op verzoek van PvdA-fractieleider Sofyan Mbarki. Hij wilde op die manier helder krijgen hoe het draagvlak voor Halsema ligt. De burgemeester noemde de motie geen verrassing.