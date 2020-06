Honderden aangiftes van WhatsAppfraude per week

Nu veel mensen thuiszitten vanwege het coronavirus, neemt het aantal oplichtingen via WhatsApp en andere apps toe. Ongeveer 700 mensen per week doen aangifte omdat ze in een vals berichtje van een ‘vriend’ die om hulp vraagt, zijn getrapt. Dat is meer dan twee keer zoveel als een paar maanden geleden. Banken ontvingen vorige maand ongeveer 70 meldingen per dag.

Vanwege de vele oplichtingen gaan de politie, de Fraudehelpdesk, Facebook en de Betaalvereniging Nederland (de koepel van banken, creditcardmaatschappijen, betaaldiensten en andere financiƫle instellingen) samenwerken. De Fraudehelpdesk en Facebook waarschuwen, de banken zoeken naar verdachte transacties, de politie probeert de daders op te sporen.

Bij zulke ‘vriend-in-noodfraude’ ontvangt iemand een berichtje waarin de afzender doet alsof hij of zij een familielid of een vriend is. De persoon zit in de problemen en heeft snel geld nodig. Dat berichtje kan via WhatsApp, Messenger, e-mail of sms komen. De meeste slachtoffers zijn ouder dan 50. De daders halen hun informatie soms van sociale media. Ze kijken of iemand iets over zichzelf heeft geschreven. Met die informatie kunnen ze geloofwaardiger overkomen. De Fraudehelpdesk zegt in de eerste vier maanden van het jaar al meer meldingen over zulke oplichtingspogingen te hebben gekregen dan in heel 2019.