Opnieuw werkstraffen geëist voor wangedrag in Oranjekazerne

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag opnieuw werkstraffen geëist voor wangedrag op de Oranjekazerne in Schaarsbergen. Militairen werden op de kazerne bedreigd en aangerand, meent het OM.

In 2013 kwam naar buiten dat er bij de Luchtmobiele Brigade militairen mishandeld en bedreigd werden. “Ik ben misbruikt, vernederd en sadistisch mishandeld. Er is over me heen gepist”, zei een van de aangevers woensdag in het gerechtshof in Arnhem. De rechtbank Gelderland achtte in 2019 de misstanden bewezen, maar zag geen bewijs voor betrokkenheid van vijf verdachten.

Het OM ging in beroep in vier gevallen, waarvan twee zaken woensdag dienden. Tegen een korporaal en een inmiddels ex-militair werden net als bij de rechtbank werkstraffen van 180 en van 40 uur geëist.