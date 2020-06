Achtervolging in Rotterdam eindigt in aanrijding met politiewagen

Een achtervolging in Rotterdam is in de nacht van woensdag op donderdag geëindigd in een aanrijding met een politiewagen. Een 21-jarige man uit Capelle aan den IJssel zit vast, hij wordt verdacht van autodiefstal en joyriding. Bovendien bleek hij onder invloed en reed hij met een geschorst rijbewijs, meldt de politie.

Een agent van het team surveillancehondengeleiders zette de achtervolging in na een melding over een vechtpartij op de Slinge. Hij zag vier personen in een auto stappen en wegrijden, waarna de bestuurder een stopteken negeerde en ervandoor ging.

De achtervolging eindigde op de Oldegaarde toen de bestuurder van de vluchtauto abrupt remde en de politie de voorganger niet meer kon ontwijken. Bij de aanrijding raakte niemand gewond, ook de politiehond bleef ongedeerd. De inzittenden sloegen op de vlucht. De bestuurder en een van zijn bijrijders, een 29-jarige man uit Rotterdam, konden worden aangehouden. De bijrijder is na verhoor vrijgelaten.