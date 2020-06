Amsterdam: naar nul hiv-infecties in 2026

Amsterdam wil met verschillende maatregelen voor elkaar krijgen dat het aantal hiv-infecties in de stad in 2026 gereduceerd is tot nul. Dat maakt het stadsbestuur donderdag bekend. In 2019 lag het aantal vastgestelde besmettingen in Amsterdam op zestig, in de voorgaande jaren waren dat er rond de honderd. De stad gaat testmogelijkheden uitbreiden en het gebruik van hiv-remmer PrEP op grotere schaal mogelijk maken.

“Mensen met een hiv-infectie die niet wordt behandeld, kunnen het virus overdragen. Daarom is testen van groot belang. Vooral in kwetsbare groepen raken mensen geïnfecteerd. Niet-medische factoren zoals stigma’s, taboes of geen toegang tot zorg spelen daarbij een rol. Naar nul nieuwe hiv-infecties in 2026 is ambitieus, maar ook nodig”, aldus wethouder Simone Kukenheim (Zorg).

Naar schatting zijn er in Amsterdam 6000 mensen met hiv. De GGD schat dat er minimaal 4000 mannen behoefte hebben aan PrEP. Bij een landelijk pilot die loopt met het middel, zijn 2178 plekken aan Amsterdam toegekend.

Inzet van de hiv-remmer PrEP is volgens de stad met name de reden van de flinke daling van het aantal vastgestelde besmettingen in 2019. Met deze behandeling wordt het virus bij iemand die geïnfecteerd is onderdrukt tot een niet-meetbaar niveau, zodat de persoon het ook niet meer kan overdragen. Amsterdam vindt dat basiszorg op het gebied van hiv, hepatitis en soa’s niet ten koste zou moeten gaan van het eigen risico. Daarvoor wordt een lobby gestart richting politiek Den Haag.