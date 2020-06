Historisch lage energieprijzen: tijd om over te stappen van energieleverancier

De afgelopen maanden is de prijs voor energie enorm gedaald. We hebben momenteel door de zachte winter van dit jaar, het lage verbruik dankzij de coronacrisis en een prijzenoorlog om olie, met historisch lage energietarieven te maken. Gas en stroom zijn voor Nederlandse huishoudens extreem goedkoop. Als je wilt overstappen van energieleverancier kan dit een goed moment zijn.

Gas en stroom goedkoper

Stroom kostte de afgelopen tien jaar gemiddeld 50 euro per megawattuur. Dat is nu de helft minder. Een kilowattuur stroom kost voor energiemaatschappijen nog maar 2,5 cent. Met name gas en dus ook stroom uit gascentrales is heel goedkoop. In de eerste maanden van dit jaar zijn de stroomprijzen 11,3 procent gedaald en de gasprijzen maar liefst 13,5 procent. Dat kan behoorlijk wat energiekosten op jaarbasis schelen. Daar merk je als consument met een lopend contract niet direct iets van, maar wel zodra je overstapt.

Energietarieven omlaag per 1 juli

Per 1 juli gaan de energietarieven van variabele energiecontracten omlaag. Veel leveranciers hebben nu al hun prijsdalingen bekendgemaakt. Zo daalt bijvoorbeeld een energierekening van Eneco met gemiddeld 158 euro per jaar. Ook Essent en Vattenfall laten weten dat de variabele tarieven zullen dalen. Als je wilt profiteren van de lage prijzen, is het belangrijk om over te stappen naar een andere energieleverancier. Dit kan zomaar honderden euro’s op jaarbasis schelen, zowel voor huishoudens met een vast tarief, maar vooral bij een variabel tarief.

Energieleveranciers vergelijken

Met de energie vergelijker van KiesZeker kan je veilig en betrouwbaar verschillende energieleveranciers vergelijken en makkelijk en zonder risico overstappen. Als je in deze periode overstapt van energieleverancier en dus een nieuw energiecontract afsluit, profiteer je meteen van de lage prijzen. Veel leveranciers werken met bonussen van vaak honderden euro’s waardoor je bijna tot 600 euro kan besparen.

Huidige contract

Als je van plan bent om over te stappen, is het wel belangrijk om te kijken naar je huidige contract. Ben je al jaren niet overgestapt of zelfs nog nooit, dan kan je direct overstappen door eerst te vergelijken welke aanbieder het voordeligst is voor jouw persoonlijke situatie en door je vervolgens aan te melden bij de energieleverancier met het voordeligste aanbod. Voor huishoudens die nog een lopend energiecontract hebben dat binnen drie maanden afloopt, is het ook mogelijk om alvast actie te ondernemen. De nieuwe energieleverancier regelt verder de overstap op het moment dat het contract bij de huidige aanbieder is afgelopen.

Huishoudens met zonnepanelen

De lage prijzen zijn niet alleen nadelig voor energieproducten, maar ook voor huishoudens die zonnepanelen op hun dak hebben. En dat zijn er steeds meer. Deze huishoudens zijn als het ware ook energieproducent en krijgen dus minder geld voor de energie die terug leveren. Hierdoor kan de terugverdientijd van de aanschaf van zonnepanelen oplopen. Vanaf 2023 krijgen huishoudens met zonnepanelen elk jaar iets minder geld terug.