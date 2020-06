Kermisexploitanten demonstreren op en rond Haagse Malieveld

Op het Malieveld in Den Haag is officieel de demonstratie van kermisexploitanten van start gegaan. Zij vinden het niet eerlijk dat pretparken al open mogen, terwijl kermissen nog tot ten minste 1 september niet zijn toegestaan vanwege de coronacrisis.

De sfeer tijdens de demonstratie is gemoedelijk. “We zijn niet uit op trammelant, problemen of rotzooi. We willen aandacht voor onze problemen”, zegt een woordvoerder van de exploitanten. Die voeren al de hele week actie om de Tweede Kamer en het kabinet te overtuigen van de noodzaak dat ze hun attracties weer snel mogen laten draaien overal in het land. Dinsdag overhandigden vijftig echtgenotes van kermisondernemers al een open brief op het Binnenhof.

Volgens de organisatie zijn er nog zo’n vierhonderd kermisvoertuigen onderweg naar Den Haag. De actievoerders moeten hun wagens parkeren buiten de stad, bij het ADO-stadion, en worden dan met pendelbusjes naar het Malieveld gebracht. Daar zouden rond 16.00 uur de Tweede-Kamerleden Thierry Baudet (Forum voor Democratie) en Wybren van Haga (Groep-Van Haga) het woord tot de betogers richten.