Nijmegen en Arnhem doen Zwarte Piet in de ban

In Nijmegen is bij de intocht van Sinterklaas geen roetzwarte piet meer te zien. Een grote meerderheid van de gemeenteraad stemde er woensdagavond voor om “de figuur Zwarte Piet” niet meer te gebruiken. De gemeente gaat “andere piet-figuren” gebruiken, zoals roetveegpieten en gekleurde pieten. Ook Arnhem stopt met de Zwarte Pieten.

GroenLinks, PvdA en de Partij voor de Dieren dienden deze week een motie tegen Zwarte Piet in. Volgens de indieners van de motie lieten veel Nijmegenaren tijdens de antiracismedemonstratie vorige week in de stad horen dat ze Zwarte Piet als zeer kwetsend en racistisch ervaren. Actievoerder Jerry Afriyie van Kick Out Zwarte Piet riep bij die gelegenheid op Zwarte Piet uit Nijmegen te verbannen, zoals in een aantal andere steden in het land al eerder is gebeurd.

De gemeente is al met het plaatselijke Sinterklaascomité in gesprek over andere pieten tijdens de intocht. Nu heeft de raad besloten dat de organisatie van de intocht geen subsidie meer krijgt als er toch Zwarte Pieten blijven rondlopen.

In Arnhem diende woensdag een aantal fracties, die samen een raadsmeerderheid vormen, een motie in om “de racistische karikatuur Zwarte Piet” af te schaffen. Volgens initiatiefnemer GroenLinks wordt in Arnhem al jarenlang aangedrongen op het stoppen met Zwarte Piet, maar zonder succes. “De protesten tegen racisme hebben ons laten zien dat we nog veel stappen te zetten hebben, dit is er slechts √©√©n.”

De Arnhemse raadsmeerderheid wil dat de gemeente vanaf nu niet meer deelneemt aan bijeenkomsten waar ook Zwarte Pieten zijn.