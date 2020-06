Op zoek naar werk? Zo pak je dat aan!

In april is het aantal mensen met betaald werk in Nederland gedaald met 160.000 naar 8,9 miljoen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is dit de grootste daling sinds 2003. Ook is er veel verborgen werkeloosheid die niet terug te zien is in de cijfers. Voor veel mensen betekent dit dat ze op zoek moeten naar ander werk. Hoe pak je dat aan?

Cv opstellen

Naast de groep mensen die hun baan al verloren zijn, is er ook nog een grote groep mensen die vrezen voor hun baan. De impact van de coronacrisis op loopbanen is groot en de komende tijd zullen nog veel meer Nederlanders zonder werk komen te zitten. Ook zelfstandigen hebben het lastig en velen van hun zullen op zoek moeten gaan naar (tijdelijk) ander werk, met name in de cultuur- en reisbranche. Naast de emoties die gepaard gaan met het verlies van werk, vragen dergelijke situaties om een praktische en positieve aanpak. Geef jezelf allereerst de ruimte om aan de nieuwe situatie te wennen en ga aan de slag, want je cv opstellen en zorgen dat deze up-to-date is, is een belangrijke eerste stap. Laat iemand je cv lezen en zet voor jezelf op papier wat je talenten zijn.

Mogelijkheden

Ben je in dienst? Ga in gesprek met je werkgever over wat de mogelijkheden zijn. Blijf in ieder geval voor zolang je nog werk hebt, dit met veel inzet en liefde doen. De kwaliteit waarin je je werk verlaat, legt een basis voor dat wat er gaat komen. Kijk of je recht hebt op sollicitatieverlof, vraag hulp aan je omgeving, zorg dat je referenties op orde zijn of dat je aan aanbevelingsbrief kan krijgen, kijk online welk cv format bij je past en waar werkgevers om vragen en denk buiten je comfort zone.

Netwerk en sociale media

Gebruik je netwerk. We kennen vaak veel meer mensen dan we denken, en die kennen ook weer veel mensen. Laat weten dat je op zoek bent naar werk, zorg ervoor dat ze jouw cv hebben en deel op sociale media dat je op zoek bent naar werk en wat je precies zoekt. Zo kan je op LinkedIn aangeven dat je op zoek bent naar werk en je laatste versie van je cv uploaden. Vraag familie, vrienden en bekenden of ze je kunnen helpen door bijvoorbeeld een mail te sturen. Je staat er niet alleen voor. Ken je iemand die bij een inspirerend bedrijf werkt? Ga een kop koffie drinken en kijk wat de mogelijkheden zijn. Dit is een tijd die vraagt om eventuele verwachtingen en plaatjes los te laten rondom werk en om open te staan voor iets nieuws en voor dat wat er nodig is.

Ander werk

Als je op zoek gaat naar vacatures, kijk dan ook naar ander werk, zoals tijdelijk, interim of freelance. Misschien kan je iemand vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof. Daarbij zijn er nu veel sectoren waar het drukker dan ooit is, zoals in de zorg, pakketbezorging, medicijnen sorteren of magazijnmedewerkers. Misschien niet het werk dat je voor ogen had, maar thuis zitten is ook geen optie. Ga na welke skills er gevraagd worden en misschien is dit wel de tijd om nog een studie op te pakken.