Rotterdamse kunst en cultuur bereikt te weinig ander publiek

Rotterdam boekt nog steeds te weinig succes in haar pogingen om een afspiegeling van de bevolking naar de gesubsidieerde cultuurinstellingen in de stad te krijgen. Dat zegt de Rekenkamer Rotterdam in een rapport over publieksbereik.

“Dit komt onder andere doordat de gemeente instellingen niet stimuleert in te zetten op de moeilijk bereikbare groepen. Ook constateert de rekenkamer dat relatief veel cultuurinstellingen nog geen concrete acties hebben ondernomen om een ander publiek te bereiken”, concludeert de Rekenkamer.

De gemeente ondersteunde sinds 2017 86 cultuurinstellingen met in totaal 80 miljoen jaarlijks. Dat gebeurde via het zogenoemde cultuurplan dat mede moet leiden tot meer en ander publiek.

Op basis van de meest recente cijfers (over 2018) wordt vastgesteld dat met name de twee grootste doelgroepen in belangrijke mate worden gemist: de ‘stedelijke toekomstbouwers’ (Rotterdammers van 18-50 jaar, met een migratieachtergrond en vaak een laag inkomen) en de ‘wijkgerichte vrijetijdsgenieters’ (Rotterdammers van 45-75 jaar, vaak lager opgeleid en met een laag inkomen).

Onduidelijk blijft wat van instellingen wordt verwacht en wie waarvoor verantwoordelijk is, zo verklaart de Rekenkamer de situatie. De organisatie raadt de gemeente aan meer middelen toe te kennen aan instellingen die er al goed in slagen ondervertegenwoordigde groepen te bereiken en ook nieuwe aanvragers te bedenken die dat mogelijk ook zal lukken.