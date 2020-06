Schiermonnikoog herdenkt 75 jaar vrijheid

Het is donderdag precies 75 jaar geleden dat het allerlaatste stukje van Nederland werd bevrijd. Dat was het Waddeneiland Schiermonnikoog, dat de 75 jaar vrijheid donderdagmiddag viert in aanwezigheid van defensieminister Ank Bijleveld en ooggetuigen van toen.

Op Schiermonnikoog waren tijdens de Tweede Wereldoorlog zeshonderd Duitse militairen gelegerd. In april 1945 kwamen daar 120 SS’ers en SD’ers bij. Die waren gevlucht uit de stad Groningen toen de Canadese bevrijders daar op de stoep stonden. Deze groep fanatieke nazi’s weigerde te capituleren.

Omdat niemand precies wist hoe groot de groep was, duurde het na de bevrijding van de rest van Nederland nog weken voordat er een plan was bedacht om de Duitsers van het eiland te halen. Uiteindelijk zijn de nazi’s met een list van het eiland gelokt en gearresteerd. Daarna vertrokken op 11 juni ook de Duitsers die de oorlog op Schiermonnikoog hadden doorgebracht.

De bevrijding van Schiermonnikoog zou groots herdacht worden, maar dat gaat vanwege de coronamaatregelen niet door. Omroep Friesland zendt donderdagmiddag tussen 15.30 en 16.55 uur een rechtstreeks herdenkingsprogramma uit vanaf het eiland.