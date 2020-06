In een woning in de Gelderse plaats Neede is donderdag aan het begin van de avond een dode vrouw aangetroffen. De politie heeft kort daarna bij de woning een man aangehouden als verdachte.

De politie ging kijken na een melding dat er iets in de woning was gebeurd. Het slachtoffer is door geweld omgekomen, zei een woordvoerster.

Meer informatie kon ze nog niet geven.